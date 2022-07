Academy Museum ehrt Julia Roberts als «Ikone»

Das 2021 eröffnete Academy Museum in Los Angeles will «Pretty Woman»-Star Julia Roberts (54) mit einem Ehrenpreis auszeichnen und als «Ikone» würdigen.

Die Oscar-Preisträgerin («Erin Brockovich») soll den «Icon Award» am 15. Oktober entgegennehmen, teilte die Museumsleitung am Freitag (Ortszeit) mit. Sie habe in ihrer langen Karriere «ikonische Figuren und unvergessliche Rollen» gespielt, würdigte Museums-Chefin Jacqueline Stewart die Schauspielerin. Der Preis wird an Künstler vergeben, die einen «bedeutsamen, weltweiten kulturellen Einfluss» haben.

Auch der britische Regisseur Steve McQueen («12 Years a Slave») und die schottische Schauspielerin Tilda Swinton («Grand Budapest Hotel») sollen für ihre Verdienste um den Film geehrt werden.

Die Oscar-Preisträgerinnen Halle Berry und Lupita Nyong'o, Filmproduzent Jason Blum und Drehbuchautor Ryan Murphy werden die Preisgala im Oktober mitgestalten.

