Bachelorette: Gefühlschaos – Sharon von ihren Emotionen überrollt

Dass es so langsam auf das Finale zugeht, merkt man in der sechsten Folge nicht nur der Bachelorette, sondern auch den Kandidaten an. Alle wirken diesmal angespannt – mehrfach drohen Situation zu eskalieren.

Schon gleich zu Beginn verletzt Kandidat Dominik Hentschel die Bachelorette beim Kanu-Gruppendate. Als ein paar Touristen mit einem Boot vorbeifahren, zeigt er auf Sharon Battiste und ruft diesen lachend zu „Sie ist ein Star aus Europa“. Sie findet das nur gar nicht amüsant – zeigt sich angegriffen: „Ich bin nicht hier, um ein Star zu werden, ich finde das nicht witzig.“

Erst beim Abend der Rosen klären die beiden den Konflikt. Und auch, wenn Sharon die Entschuldigung annimmt, wirkt sie noch immer angesäuert. Da überrascht es wenig, dass Dominik in dieser Folge keine Rose bekommt und abreisen muss.

Viele angekratzte Egos bei der Bachelorette

Dasselbe Schicksal ereilt auch Umut Tekin, der ebenfalls negativ bei der Bachelorette auffällt, weil er auf sie so ruhig und abwesend wirkt. Tatsächlich sehr überraschend, gab er doch in den ersten Folgen Vollgas und legte sich deswegen unter anderem mit Tom Bober an, der auch mal mit Sharon tanzen wollte.

Wie schon damals brilliert auch in dieser Situation Tom nicht mit Charme. Vielmehr nimmt er sich mehrfach die 30-jährige Schauspielerin zur Seite, um ihr mitzuteilen, dass er das total unfair findet, noch nicht so viel Zeit mit ihr verbracht zu haben wie die anderen –„Mein Ego ist angekratzt.“

Die Folge gipfelt in einem Konflikt am Entscheidungsabend, als Personalvermittler Emanuell Weissenberger Umut erzählen will, wie das Gespräch zwischen ihm und der Bachelorette war. "Sie sucht immer Körperkontakt", berichtet Emanuell ganz beseelt und berührt mit seinem Fuß zur Demonstration Umuts weiße Hose. Als der sich über den Dreck ärgert, werfen die beiden sich gegenseitig vor, ihr wahres Gesicht zu zeigen.

Den Konflikt schlichten wollend, mischt sich auch noch Favorit Lukas Charles Baltruschat ein. „Benimm dich ein bisschen, Digga!“, sagt er zu Emanuell und tätschelt ihm über den Kopf – eine Geste, die der 29-Jährige als Demütigung interpretiert.

Favoriten von Sharon Battiste stehen fest

Um den Streit zu beenden, muss schließlich sogar der Sender „RTL“ eingreifen. Sharon bekommt davon nichts mit: Sie ist mit ihrem eigenen Gefühlschaos beschäftigt. Denn kurz vor der Entscheidung führt sie mit den beiden Favoriten Lukas und Jan Hoffmann im Prinzip zweimal das gleiche Gespräch: Von beiden will sie wissen, ob sie regelmäßig nach Köln kommen würden, wenn sie ihnen die letzte Rose gibt.

Beide bejahen das, versichern ihr ihre Gefühle und fantasieren über einen Kuss. Beide Male ist sie vernünftig, wäre ja auch nicht sehr höflich, so vor versammelter Mannschaft.

Aber als Lukas sie zum Gesprächsende umarmt, bricht es aus ihr heraus: Sharon beginnt zu weinen und zieht sich zurück. „Diese Umarmung hat mich gerade überrollt. Ich befinde mich in einer Ausnahmesituation und empfinde für mehrere Männer gleichzeitig“, gesteht sie.

Auch wenn überraschenderweise Alexandros Chouliaras sowohl sein erstes Einzeldate als auch eine Rose vorab bekommt, scheint spätestens jetzt ziemlich klar, wer es wohl unter die Top-3 schaffen wird: Lukas, Emanuell und Jan!

