Sido-Konzert in Braunschweig- Fans feiern im Raffteichbad

Abgehoben und doch am Boden geblieben: Sido gab sich beim Konzert in Braunschweig am Raffteichbad nah an den Fans. Hier performt der Rapper seinen Doppel-Platin-Hit „Astronaut“.

Foto: Joschka Büchs