Augenzeuge berichtet von Brand im Nachtclub in Thailand

Fr, 05.08.2022, 14.23 Uhr

Bei einer Brandkatastrophe in einem Nachtclub in Thailand sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Feuer im Club Mountain B in Sattahip in der Provinz Chon Buri wurden 40 weitere Menschen verletzt. "Da waren Menschen mit Feuer am ganzen Körper", berichtet ein Augenzeuge.

Video: Katastrophe, Unglück, Freizeit, Modernes Leben, Kultur, Kunst, Unterhaltung