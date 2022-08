ZDF-Fernsehgarten: Rocker stürmen Show von Andrea Kiewel

Im ZDF-Fernsehgarten wird es am Sonntag rockig. Das ZDF veranstaltet das zweite Jahr in Folge „“. Am 28. August um 12 Uhr können Zuschauerinnen und Zuschauer sämtliche Rockbands auftreten sehen.

Der öffentlich-rechtliche Sender tauscht Schlager mit Rock und kündigt an: „Aus ,ZDF-Fernsehgarten‘ wird ,Rock im Garten‘ – das größte TV-Rock-Festival. Messerscharf, bruchsicher und rockig-schick ist es mit Service, Aktionen und bester Musik ausgestattet.“

ZDF-Fernsehgarten: Rock-Festival das zweite Jahr in Folge

Schon im vergangenen Jahr veranstaltete der Fernsehgarten eine „Rock im Garten“ Sendung. Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel schwärmte begeistert vor der Kamera: „Eine Dichte an Tattoos. Kettchen mit Kreuzchen sind ein Muss. Und wirklich coole, coole, coole, coole Musiker“.

Die Rockband „Kissin’ Dynamite“ performte 2021 zum ersten Mal ihren neusten Song „Not the End oft he Road“ im ZDF. „Ich bin blessed, geehrt. Whatever. Es ist richtig, richtig cool“, so Kiewel. Auch in diesem Jahr ist die deutsche Band wieder dabei.

ZDF-Fernsehgarten: Diese Bands treten auf

Neben Kissin’ Dynamite, sind weitere Auftritte internationaler Rock- und Metalbands geplant. Das ZDF kündigt Auftritte von Doro, The Rasmus, Mando Diao, Blind Channel, Nanowar Of Steel, H.E.A.T, Saltatio Mortis, Smash Into Pieces, The Baseballs, Kissin' Dynamite, Visions Of Atlantis und Bonfire an.

„Neben unserem mega Line-up zeigt Ihnen Astrid Rudolph, worauf Sie beim perfekten Rock-Styling achten sollten und Dr. Yael Adler gibt Tipps, wie Sie den Tag danach bewältigen“, gibt der Sender bekannt. Andrea Kiewel moderiert wie jeden Fernsehgarten auch diesen Sonntag in Mainz.

ZDF-Fernsehgarten: Schlagerfans gehen leer aus

Ob dem Stammpublikum die Sendung ganz ohne den üblichen Schlagerstars wie Helene Fischer oder Florian Silbereisen gefallen wird, ist abzuwarten. Allerdings können sich Schlagerfans schon auf einen weiteren ZDF-Fernsehgarten freuen. Am 4. September kommt spielt die Sendung Musik unter dem Motto „Kultschlager“.

Auftreten sollen Schlager Künstler und Künstlerinnen wie: Bernhard Brink, Wencke Myhre, Angelika Milster, Cindy Berger, Martin Mann, Ireen Sheer, Dorthe Kollo, Gerd Christian und Wolfgang Ziegler. Aber kommenden Sonntag geht es im Fernsehgarten erstmal hart und heavy zu.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

