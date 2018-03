Was Menschen Menschen antun

Was reizt die Kirchenmusiker eigentlich, sich an Bachs Matthäus-Passion abzuarbeiten. Ein Opus – einzigartig in Ausmaß und Komplexität! Im Original immerhin drei Chöre, zwei Orchester und etliche Solisten. So etwas wie Selbstprüfung? Imagepflege? Oder einfach der Wunsch, Außergewöhnliches,...