Reese Witherspoon: Wo kommt das dritte Bein her?

New York US-Medien wollen in einer Fotostrecke der aktuellen "Vanity Fair" zu viele Körperteil an den Schauspielerinnen Reese Witherspoon und Oprah Winfrey entdeckt haben. Die beiden nehmen es gelassen. Und die Zeitschrift klärt schließlich auf.