Patrick Kalupa bei "In aller Freundschaft" und "Rosenheim Cops" gefragt

„Wenn die Sonne scheint, geht’s mir gut“, sagt Patrick Kalupa, als er sich an den Tisch in einem Berliner Café setzt. Kalupa (38) ist keiner, den man auf Anhieb wiedererkennt. Vor allem nicht, wenn er mit einer Kappe herumläuft. Dabei ist er zurzeit in den Lieblingsserien der Deutschen zu sehen: In...