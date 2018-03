Markus Krebs in Frankfurt: Comedian bricht Auftritt wegen Zuckerschock ab

Sorge um Comedian Markus Krebs. Der 47-Jährige musste am Samstagabend seinen Auftritt in der Frankfurter Jahrhunderthalle abbrechen. Rettungsdienst und Notarzt wurden alarmiert, der Duisburger kam ins Krankenhaus. In einem Facebook-Posting erklärte das Management später den Grund für das plötzliche...