Peter Kraus bekommt kaum noch Liebesbriefe

Der Sänger Peter Kraus (79) bekommt kaum noch Liebesbriefe. Es kämen zwar noch Dankesbriefe, "aber es sind nicht unbedingt die Frauen, die mir schreiben, dass sie mit mir ins Bett gehen wollen - da kommt weniger", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das war früher etwas besser."

Seiner Frau, mit der er seit fast 50 Jahren verheiratet ist, sei der Rückgang der Briefe ganz recht, sagte Kraus.

In den 50ern wurde Kraus mit Liedern wie "Sugar Baby" oder "Tiger" bekannt. "In meinem Leben war das eine schöne Zeit", sagte er. "Denn wenn man - was damals noch nicht Usus war - mit 16 Jahren Karriere macht, Geld verdient und die Mädels laufen einem nach: Was willst du noch mehr?"