Filmemacherinnen Yasemin und Nesrin Samdereli über "Nacht der Nächte"

Was macht das Geheimnis einer lebenslangen Beziehung aus? Die in Dortmund geborenen Schwestern Yasemin (44) und Nesrin Samdereli (38), die heute als Filmemacherinnen in Berlin leben, haben vier Paare auf drei Kontinenten gefragt. Der bewegende Dokumentarfilm „Nacht der Nächte“ erzählt ihre...