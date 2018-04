Sex-Skandal – „Smallville“-Star Allison Mack verhaftet

Ihre Rolle in der Fernsehserie „Smallville“ machte Allison Mack international bekannt. Ein Jahrzehnt spielte sie Supermans beste Freundin Chloe Sullivan. Nun macht die 35-Jährige unrühmliche Schlagzeilen. Sie wurde laut US-Medienberichten am Freitag in New York verhaftet. Der Grund: Ihre...