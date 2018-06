Sarah Lombardi ist "wieder frisch verliebt"

Nach der Trennung von ihrem Mann geht es der Sängerin wieder gut. Sie hat auch einen neuen Partner an ihrer Seite. Wer es ist, verrät sie aber nicht.

Mit einem Instagram-Post hat die Sängerin Sarah Lombardi (25, "I Miss You") eine neue Beziehung offiziell gemacht. "Liebe ist nichts, was du findest. Liebe ist etwas, das dich findet", schrieb sie am Dienstagabend.

Dazu stellte sie ein Foto, auf dem sie lächelnd die Hand eines Mannes hält, der bis auf seinen Arm nicht zu sehen ist. "Verliebt in jeden Moment, den ich mit dir verbringe", fuhr die 25-Jährige fort.

Der Illustrierten "Bunte" bestätigte sie: "Ja, ich bin wieder frisch verliebt." Viel mehr verrate sie aber nicht, da sie ihr Liebesleben künftig privater halten wolle. Ihr neuer Partner arbeite nicht in der selben Branche wie sie.

Nach der Trennung von ihrem Ehemann Pietro könnten die beiden ehemaligen Partner inzwischen wieder freundschaftlich miteinander umgehen, betonte Lombardi. "Ein Liebescomeback wird es definitiv nicht mehr geben, aber unser Verhältnis ist auf jeden Fall besser als im letzten Ehejahr." Die beiden Sänger haben den gemeinsamen Sohn Alessio (2).

Unter der Trennung im Jahr 2016 habe sie sehr gelitten. "Ich wollte am liebsten nicht mehr rausgehen, weil ich das Gefühl hatte, jemand würde mir ein Kissen ins Gesicht drücken und mich ersticken - so stark lastete der öffentliche Druck auf mir", erklärte die 25-Jährige. Ihre Familie und eine Therapie hätten ihr damals sehr geholfen.