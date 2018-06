Margot Käßmann: „Für Frauen war mein Weg eine Ermutigung“

Wenn Margot Käßmann an diesem Sonnabend mit einem Gottesdienst in Hannovers Marktkirche in den Ruhestand verabschiedet wird, dann heißt das nicht, dass wir von ihr nichts mehr hören werden. 35 Jahre hat sie im Dienst der evangelischen Kirche gearbeitet. Ihr Aufstieg ist für eine Frauenkarriere in...