Jürgen Klopp sendet Grüße an eingeschlossene Jungen

Jürgen Klopp: You'll Never Walk Alone. Foto: dpa

Chiang Rai/Liverpool Die ganze Welt bangt mit den Jugendfußballern, die seit zwei Wochen in einer Höhle in Thailand eingeschlossen sind. Jürgen Klopp und der FC Liverpool machen ihnen in einer Videobotschaft Mut.

FC-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat den in einer thailändischen Höhle eingeschlossenen jungen Fußballern seine Grüße und besten Wünsche übermittelt.

"Bleibt stark und ihr wisst, wir sind bei euch", sagte Klopp in einer am Freitag vom Sender CNN veröffentlichten Videobotschaft im Namen des ganzen FC Liverpool. "Wir verfolgen die Nachrichten und wir hoffen jede Sekunde, dass ihr das Tageslicht wieder seht. Und wir sind alle sehr optimistisch, dass dies hoffentlich in den nächsten Minuten, Stunden oder Tagen passiert, bleibt stark."

Die Fußballmannschaft mit 12 Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren und ihr Trainer sitzen seit dem 23. Juni in der Höhle fest, weil Wassermassen ihnen den Rückweg abgeschnitten hatten. In der Nacht zum Freitag starb ein Taucher bei den Rettungsbemühungen.

Am Ende seiner Nachricht sagte Klopp: "Beste Grüße aus Liverpool, wir sind bei euch." Und in Anspielung auf die Hymne des FC Liverpool, die auch bei Klopps früherem Club Borussia Dortmund gesungen wird, sagte er: "You'll Never Walk Alone" (Ihr werdet nie allein gehen).