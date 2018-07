Steffi Graf: So engagiert sich die Tennis-Legende für Flüchtlingskinder

Etwas ängstlich schreitet das kleine syrische Kind auf die Bühne, kneift die Augen zusammen: „Das Licht blendet so.“ Steffi Graf erhebt sich von ihrem Sitz in der zweiten Reihe des Theaters „Haus im Park“ in Hamburg und bittet das Mädchen: „Schau mich an, nicht nach oben in die Scheinwerfer.“ Als...