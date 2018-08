US-Schauspieler Alan Alda 2016 im National Press Club in Canberra. Foto: dpa

Los Angeles Der Star der 70er-Serie "M*A*S*H", Alan Alda, spricht erstmals über seine Parkinson-Krankheit. Denn er will anderen Mut machen.

Alan Alda will Parkinson-Kranken Mut machen

US-Schauspieler Alan Alda (82) hat erstmals über seine Parkinson-Krankheit gesprochen. "Ich möchte öffentlich darüber reden, weil ich die Diagnose vor dreieinhalb Jahren bekommen habe und seitdem ein vollkommen erfülltes Leben habe", sagte Alda am Dienstag (Ortszeit) dem US-Sender CBS.

Er wolle Betroffenen Mut machen und erklären, dass in vielen Fällen noch alltägliche Bewegungen möglich sind. "Ich nehme drei Mal in der Woche Boxstunden. Und ich spiele mehrfach die Woche Tennis." Alda twitterte zudem ein Video, in dem er beim Jonglieren zu sehen ist.

Der 82-Jährige Schauspieler spielte in den 70er Jahren die Hauptrolle des Captain Pierce in der Serie "M*A*S*H". Er war zudem in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen.