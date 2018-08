Natascha Ochsenknecht will wieder heiraten

Acht Monate nach dem Liebes-Aus mit Fußballer Umut Kekilli ist Natascha Ochsenknecht frisch verliebt in einen Kameramann. In dem Magazin Gala kündigt die 53-Jährige diese Woche an: „Ich werde irgendwann noch mal heiraten! Auf jeden Fall.“ Am vergangenen Donnerstag, 2. August, zeigte sich...