Kelly Clarkson reagiert auf homophoben Tweet

US-Popsängerin Kelly Clarkson (36, "Since You Been Gone") kontert auf Twitter homophobe Äußerungen eines Fans.

Als Reaktion auf ein Hochzeitsfoto zweier Frauen, das Clarkson am Montag (Ortszeit) teilte, schrieb der User, er liebe zwar ihre Musik. Aber Homosexualität sei "dennoch eine Sünde". Das ließ Clarkson nicht auf sich sitzen.

"Ich hätte hierauf beinahe nicht geantwortet, weil Hass kein Scheinwerferlicht verdient, aber wisst ihr was, die Wahrheit tut es", schrieb die Gewinnerin der ersten "American Idol"-Staffel. "Und die Wahrheit ist, dass Gott Liebe ist und Liebe zwischen zwei Menschen sollte meiner Meinung nach gepriesen und nicht verdammt werden."

Die beiden frisch verheirateten Frauen sind zwei Fans, die sich 2016 bei einem von Clarksons Konzerten verlobt hatten, nachdem die Sängerin sie zu sich auf die Bühne geholt hatte. Eine der beiden bedankt sich nun auch auf Twitter für die unterstützenden Worte der Musikerin: "Danke, dass du für uns aufstehst, und noch wichtiger danke für das, woran du glaubst", schrieb sie unter Clarksons Tweet.