Tom Kaulitz offiziell geschieden

Tom Kaulitz (28), Gitarrist der Band Tokio Hotel und derzeitiger Partner von Model Heidi Klum (45), ist nun offiziell von seiner Ex-Frau geschieden.

Die Scheidung von Kaulitz und Ria Sommerfeld sei am 17. August amtlich geworden, bestätigte eine Gerichtssprecherin vom Superior Court in Los Angeles am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.

Kaulitz hatte den Scheidungsantrag im September 2016 eingereicht, wie aus den Gerichtsakten hervorgeht. Der Musiker und die frühere Schönheitskönigin Sommerfeld hatten im Jahr zuvor in Los Angeles geheiratet.

Klum, Moderatorin der Show "Germany's Next Topmodel", und der Gitarrist zeigen sich seit Monaten verliebt auf Bildern in sozialen Netzwerken, die etwa bei den Filmfestspielen von Cannes aufgenommen wurden.