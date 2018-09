Richter verkünden Strafmaß für US-Entertainer Bill Cosby

Der US-Entertainer Bill Cosby ist erstmals seit seinem Schuldspruch wegen sexueller Nötigung in drei Fällen vor Gericht erschienen. Im dunkelblauen Anzug betrat der 81-Jährige am Montag den Saal in Norristown (Pennsylvania), geführt von seinem Assistenten Andrew Wyatt. Cosby wirkte ausgeruht und...