Gerhard Schröder: Diese Gäste kommen zur Hochzeiot im Adlon in Berlin

Die Bühne zur Einheitsfeier am Brandenburger Tor in Berlin ist gerade abgebaut, da laufen wenige Meter weiter die Vorbereitungen zu einer Party mit wohl noch mehr prominenten Gästen: Altbundeskanzler Gerhard Schröder (74) und seine Frau Soyeon Kim (49) feiern an diesem Freitag ihre Hochzeit in...