Operngala der Aids-Stiftung mit vielen Stars

Berlin Stars auf dem roten Teppich und auf der Bühne - zur Operngala der Aids-Stiftung gehört stets viel Glamour. Eröffnet wird das Jubiläums-Event von Bundespräsident Steinmeier, gut eine halbe Million Euro kommt an Spenden zusammen.

Große Spendenbereitschaft zum Charity-Jubiläum: Bei der 25. Operngala der Deutschen Aids-Stiftung in Berlin sind am Samstag nach Veranstalterangaben 540.000 Euro gesammelt worden.

Seit 1993 spielte die Veranstaltung in der Deutschen Oper mehr als sechs Millionen Euro für regionale Hilfsprojekte im Kampf gegen HIV ein.

Über 2000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien nahmen an der Gala teil. Auf dem roten Teppich zeigten sich unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die TV-Moderatorin Dunja Hayali. Die First Lady von Namibia, Monica Geingos, und der Rockmusiker Bob Geldof waren gekommen, um den "World without Aids Award" für ihr Engagement entgegenzunehmen.

Eröffnet wurde der Gala-Abend mit einer Begrüßungsrede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er fordert im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aufklärung und Bewusstseinsbildung. Dies seien "zwei der Hauptaufgaben", sagte Steinmeier laut einem vorab veröffentlichten Redemanuskript.

Nach den jüngsten Schätzungen für Ende 2016 leben in Deutschland rund 88.400 Menschen mit einer HIV-Infektion. Rund 12.700 haben keinen Test gemacht und wissen nach Hochrechnungen des Robert-Koch-Instituts nichts von ihrer Krankheit. Trotz vieler Aufklärungskampagnen wurden 2016 erneut rund 3100 HIV-Neuinfektionen registriert. Diese Zahl ist seit 2015 konstant.

Die Deutsche Aids-Stiftung ist nach eigenen Angaben die größte Aids-Hilfsorganisation Deutschlands. Seit 30 Jahren hilft sie Bedürftigen mit HIV und Aids in Deutschland, unter anderem durch betreutes Wohnen, Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen oder Genesungsreisen.