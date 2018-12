Weihnachten bei den Royals

Berlin Harmonie pur an der Festtafel oder Krisengespräche unterm Weihnachtsbaum? Solche Details zu den Königsfamilien werden wohl kaum bekanntwerden. Aber einiges wird doch verraten und auch der ein oder andere Termin steht an.

Weihnachtsfeiern mit riesigen Tannenbäumen und mehrere Gänge an festlich gedeckten Tafeln? Ungefähr so - und sehr traditionell stellen sich wohl viele die Festtage in den europäischen Königshäusern vor. Allzu viel wird in der Regel nicht verraten - aber ein paar Einblicke geben die Paläste vorab.

GROSSBRITANNIEN: Die Weihnachtszeit verbringen Königin Elizabeth (92) und Prinz Philip (97) für gewöhnlich auf ihrem Landsitz im englischen Sandringham. Meist bleiben sie gleich mehrere Wochen. Dorthin laden sie über die Festtage auch die engere Familie ein. Zu Details wollte sich der Buckingham-Palast aber auf Anfrage nicht äußern. Das letzte Mal war sogar schon Meghan dabei, obwohl sie damals noch nicht mit Prinz Harry verheiratet war. Die Royals besuchen stets gemeinsam den Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene in Sandringham, das in der Grafschaft Norfolk liegt. Auch Millionen Normalsterbliche bekommen die Queen zu sehen, jedoch in einer aufgezeichneten Ansprache.

Ein kleines Geschenk bekamen Royal-Fans schon vorab: Prinz Harry und Meghan veröffentlichten ein bislang unbekanntes Foto ihrer Hochzeit auf einer Weihnachtskarte. Und auch von William und Kate gab es eine Weihnachtskarte mit Bild. Darauf sind - zur Begeisterung vieler Fans - auch die Kinder George, Charlotte und Mini-Prinz Louis zu sehen.

SPANIEN: Spaniens König Felipe VI. ist in der Vorweihnachtszeit immer mit der Vorbereitung seiner Ansprache beschäftigt, die an Heiligabend im Fernsehen ausgestrahlt wird. Im vergangenen Jahr hatte er sich dabei im Zuge der Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien vor allem an die Bevölkerung und Politiker in der Krisenregion gewandt und um Aussöhnung gebeten. Abgesehen von dieser traditionellen Rede begehen Felipe (50) und Letizia (46) die Festtage mit ihren Töchtern Leonor (13) und Sofía (11) aber rein privat im Familienkreis. Manchmal besuchen die vier auch eine Theateraufführung, ein Ballett oder das Kino. Seit einigen Jahren veröffentlichen die spanischen Royals eine von allen signierte Weihnachtskarte, auf der der Monarch und seine Liebsten – oft farblich zur Weihnachtszeit passend in Rottönen abgestimmt – um die Wette strahlen.

SCHWEDEN: Die schwedische Königsfamilie verbringt die Weihnachtstage ohne offizielle Termine. Das ist auch kein Wunder: Denn einen Tag vor Heiligabend hat Königin Silvia Geburtstag und zu ihrem 75. werden zahlreiche geladene Gäste das Schloss bevölkern. Zur großen Freude der Königin wird auch ihre jüngste Tochter Madeleine dabei sein. Die Prinzessin lebt inzwischen mit ihrem Mann und den drei Kindern in den USA und kommt nicht mehr so häufig nach Schweden.

DÄNEMARK: Dänemarks Königin Margrethe II. (78) freut sich auf Weihnachten, auch wenn es das erste Fest ohne den im Februar gestorbenen Prinz Henrik sein wird. "Ich rechne damit, dass die ganze Familie kommt. Das wird schön mit allen Enkelkindern", sagte die Monarchin der Nachrichtenagentur Ritzau. Der Tradition nach wird die dänische Königsfamilie Weihnachten auf Schloss Marselisborg bei Aarhus feiern.

NORWEGEN: Das norwegische Königspaar feiert Heiligabend gemeinsam mit Kronprinz Haakon, Mette-Marit und den Kindern im Kongsseteren. Das ist eine Art private Winterresidenz des Königs, ein 100 Jahre altes Holzhaus in der Nähe der Sprungschanze am Holmenkollen. Da geht es dann recht traditionell zu mit Weihnachtsbaum und Bescherung an Heiligabend. Am ersten Weihnachtstag besuchen König Harald und Sonja (beide 81) einen Gottesdienst in einer kleinen Kapelle am Holmenkollen.

BELGIEN: Das belgische Königspaar besucht jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ein soziales Projekt - diesmal am Dienstag das Haus Biloba, ein Ort, an dem sich ältere Menschen treffen und austauschen können. Am Mittwoch besuchen König Philippe und Königin Mathilde ein Weihnachtskonzert im königlichen Palast. Der Kinderchor des königlichen Brüsseler Opernhauses tritt zusammen mit einigen Musikern auf. Den Heiligabend wird die Familie ganz privat verbringen. Aber natürlich wird der König auch in diesem Jahr eine Weihnachtsansprache halten.