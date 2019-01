"Double Trouble": Robert Harting wird Zwillingsvater

"Double Trouble" und Windel-Alarm im Hause Harting: Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting und seine Frau Julia werden im Sommer Eltern von Zwillingen.

Die erfreuliche Nachricht verkündete der 34 Jahre alte Berliner via Facebook und auf Instagram. "2019 werden hoffentlich zwei neue Hartings auf diesem Planeten sein", postete der dreimalige Weltmeister, der seine große Karriere im vorigen Herbst beim Berliner ISTAF beendet hatte.

Auf einem Foto sieht man zwei Paar Baby-Schuhe unter der Schlagzeile: "Harting - Double Trouble - Arriving Summer 2019". Robert Harting rief seine Follower bereits auf, ihm "sehr, sehr viele Windeln" zu schicken - aber "saubere!" Der erfolgreichste deutsche Leichtathlet der vergangenen zehn Jahre, der nach seiner Leistungssport-Karriere sein Studium fortgesetzt hat, freut sich nun auf seinen "Babynator Lifestyle".

Auch seine sechs Jahre jüngere Frau Julia - ebenfalls eine erfolgreiche Diskuswerferin - ist überglücklich. "Double trouble wird bald bei uns einziehen! Unsere Herzen sind erfüllt von Liebe und Glück", schrieb sie auf Instagram. "Das größte Abenteuer unseres Lebens wartet auf uns. Der Weg nach Tokio wird sich mit unseren zwei neuen Teammitgliedern nun wie eine Autobahn anfühlen."

2020 finden in der japanischen Hauptstadt Olympische Spiele statt; die Leichtathletik-WM in diesem Jahr in Doha/Katar wird Julia Harting aber nun verpassen.