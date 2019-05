Adam Levine verlässt US-Show "The Voice" nach acht Jahren

Los Angeles Acht Jahre lang war Adam Levine Jury-Mitglied in der TV-Show "The Voice". Nun verlässt er die Sendung. Ersetzen wird ihn eine US-amerikanische Sängerin.

Adam Levine (40), Frontmann der US-Band Maroon 5, scheidet nach acht Jahren als Juror bei der amerikanischen TV-Show "The Voice" aus. Es sei für ihn an der Zeit, die Show hinter sich zu lassen, schrieb Levine in einer längeren Abschiedsbotschaft auf Instagram.

Diese Jahre hätten sein Leben verändert und er werde für die Erfahrung immer dankbar sein. Er dankte ausdrücklich Moderator Carson Daly und seinem Jury-Kollegen Blake Shelton, mit dem er Gesangstalente in der bei NBC ausgestrahlten Sendung bewertete.

Für Levine soll in der kommenden 17. Staffel im Herbst nun die mit Shelton befreundete Sängerin Gwen Stefani einspringen, wie die Produzenten mitteilten. Zudem sind Kelly Clarkson und John Legend an Bord. In der Vergangenheit wirkten auch Stars wie Christina Aguilera, Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Usher und Pharrell Williams mit.

Levine war im Februar mit Maroon 5 in der Super-Bowl-Halbzeit beim Football-Endspiel in Atlanta aufgetreten. Im Jahr zuvor waren der Sänger und seine Frau, Topmodel Behati Prinsloo, zum zweiten Mal Eltern geworden. Das "People Magazine" hatte ihn 2013 zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Zudem machte er als Serienstar ("American Horror Story") und im Kino ("Can A Song Save Your Life?") Karriere.