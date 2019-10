Prinz Harry kämpft bei Rede mit den Tränen

Der britische Prinz Harry (r) und seine Frau Meghan bei den jährlichen "WellChild Awards" in London.

Prinz Harry und seine Frau Meghan bei den "WellChild Awards" im Royal Lancaster Hotel in London.

Prinz Harry bei seiner Rede in London.

Prinz Harry (35) hat sich fünf Monate nach der Geburt seines ersten Sohnes Archie wieder tief gerührt gezeigt. Während einer Rede bei den "WellChild Awards" in London kämpfte der Herzog von Sussex mit seinen Emotionen.

"Als meine Frau und ich das letzte Mal hier waren, wussten wir, dass wir unser erstes Kind erwarten. Sonst wusste das niemand", erklärte Harry am Dienstagabend, lachte verlegen und stockte. Daraufhin sprang die Moderatorin der Veranstaltung dem 35-Jährigen zur Seite, das Publikum applaudierte.

"Ich erinnere mich, wie fest ich Meghans Hand drückte und wir uns beide fragten, wie das Leben als Eltern sein würde", sagte Harry weiter. "Vor allem, wenn es gesundheitlich stark beeinträchtigt zur Welt kommen oder krank werden sollte." Er bedankte sich bei den Anwesenden für ihre Stärke und ihr Engagement.

Bei den "WellChild Awards" werden jährlich Kinder mit Behinderungen und deren Pflegepersonen vorgestellt und ausgezeichnet. Prinz Harry unterstützt die Organisation seit Jahren und kam am Dienstag in Begleitung von Ehefrau Meghan. Diese kam Medienberichten zufolge in dem grünen Kleid, das sie 2017 bei der Verkündung ihrer Verlobung trug.