Ben Affleck ist wieder auf Partnersuche

Ben Affleck bei der Filmpremiere von "Manchester by the Sea".

Hollywood-Star Ben Affleck (47, "Gone Girl") hat zugegeben, wieder auf Partnersuche zu sein. Auf Instagram schrieb er am Sonntag: "Ha, ihr habt mich erwischt. Ich habe Dates." Damit spielte er auf Gerüchte an, er habe die Dating-App "Raya" verwendet.

Affleck nutzte seinen medienwirksamen Instagram-Eintrag, um auf die Hilfsorganisation "Midnight Mission" hinzuweisen, die alkoholkranken Menschen hilft, ihre Sucht zu bekämpfen. Er schrieb: "Ich bin seit über einem Jahr im Genesungsprozess und Teil dieses Programms." Er habe gerade Geld gespendet für Menschen, die ihre Alkohol- oder Drogensucht loswerden wollen, aber nicht über die nötigen Hilfsmittel verfügen.

Er lud die "Raya"-Macher ein, sich an dem Projekt zu beteiligen. "Raya" funktioniert ähnlich wie "Tinder", ist jedoch nicht für jeden nutzbar und nicht kostenfrei, weshalb sie auch gern als "Promi-App" bezeichnet wird.

Affleck hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Suchtproblemen zu kämpfen. 2018 erfolgte die Scheidung von seiner Frau Jennifer Garner (47). Das Schauspieler-Paar hatte sich 2015 getrennt. Es hat drei gemeinsame Kinder.