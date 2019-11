Turturro stößt zur "Batman"-Starbesetzung um Pattinson

US-Regisseur Matt Reeves ("Planet der Affen") holt weitere Hollywoodstars für seinen geplanten "The Batman"-Film an Bord.

Zu Hauptdarsteller Robert Pattinson stößt nun auch John Turturro (62) in der Rolle des mächtigen Mafia-Bösewichts und Batman-Gegenspielers Carmine Falcone, wie Reeves auf Twitter verkündete. Zuvor hatte Tom Wilkinson in Christopher Nolans "Batman Begins" diese Gangsterfigur verkörpert.

Zum Cast gehören bereits Zoe Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Batman-Gegenspieler Riddler, Colin Farrell als Pinguin und Andy Serkis in der Rolle der Butler-Figur Alfred Pennyworth. Der Film soll im Sommer 2021 in die Kinos kommen und die Jugendgeschichte des Superhelden erzählen.

Turturro hatte ikonische Rollen in Filmen der Coen-Brüder wie "Barton Fink", "The Big Lebowski" und "O Brother, Where Art Thou?". Zuletzt war der New Yorker Schauspieler in "Transformers: The Last Knight" und "Gloria - Das Leben wartet nicht" zu sehen.