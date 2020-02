Orlando Ihr Vater Dwayne Johnson war Profi-Wrestler, ihr Großvater und Urgroßvater ebenfalls. Nun möchte auch Simone Johnson in den Ring steigen.

Dwayne Johnsons Tochter will Wrestlerin werden

Die Tochter von Schauspieler und Wrestling-Superstar Dwayne Johnson ("Fast & Furious") möchte in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Profi-Wrestlerin werden.

"Ich bin demütig, dankbar und bereit zu arbeiten", schrieb die 18 Jahre alte Simone Johnson bei Instagram. Dwayne Johnson, berühmt geworden als "The Rock", zeigte sich verzückt: "So stolz. Lebe deinen Traum. An die Arbeit", schrieb der 47-Jährige ebenfalls auf Instagram.

Laut Veranstalter World Wrestling Entertainment (WWE) hat die Tochter des Schauspielers bereits ihr Training im WWE Performance Center in Orlando, Florida begonnen. Sie sei auf dem Weg, der erste WWE-Wrestling-Superstar in der vierten Generation zu werden. Nicht nur ihr Vater war Wrestler, sondern auch ihr Großvater Rocky Johnson und ihr Urgroßvater Peter Maivia.

Rocky "Soulman" Johnson war im Januar im Alter von 75 Jahren gestorben. Sein größter Erfolg war laut WWE der Sieg bei der "World Tag Team Championship" 1983 im ersten afroamerikanischen Team. Das Medienunternehmen WWE ist der größte Wrestling-Konzern der Welt.