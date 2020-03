Woody Allens Autobiografie soll bald erscheinen

New York Zu erzählen hat er einiges: Im nächsten Monat will Woddy Allen seine Memoiren veröffentlichen.

Trotz der Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen Woody Allen (84) soll die Autobiografie des Regisseurs noch in diesem Jahr erscheinen. Das Buch mit dem Titel "Apropos of Nothing" (etwa: In Bezug auf Nichts) solle am 7. April herauskommen, teilte der Verlag Grand Central Publishing mit. Die Autobiografie werde neben den USA auch unter anderem in Deutschland, Kanada, Italien, Frankreich und Spanien erscheinen.

"Das Buch ist eine umfassende Beschreibung seines Lebens, sowohl persönlich als auch beruflich, und beschreibt seine Arbeit an Filmen, Theater, Fernsehen, Nachtclubs und Printmedien", hieß es in einer Mitteilung. "Allen schreibt auch über die Beziehungen zu Familie, Freunden und seinen Liebsten."

Gegen Allen liegen seit Jahrzehnten Missbrauchsvorwürfe vor. Seine Adoptivtochter Dylan Farrow wirft ihm vor, sie als Kind missbraucht zu haben. Allen hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Viele Stars haben öffentlich angekündigt, nicht mehr mit Allen zusammenarbeiten zu wollen. Die Veröffentlichung der Autobiografie sei "zutiefst erschütternd", kommentierte Farrow per Mitteilung.