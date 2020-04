"Emanzipierter Antrag": Helge Achenbach verlobt

Düsseldorf Der 68-Jährige hat nach seiner Haftstrafe wegen Betrugs die große Liebe gefunden. Im Herbst will er die 37 Jahre alte litauische Künstlerin Evelina Velkaite heiraten.

Der wegen Betrugs verurteilte Ex-Kunsthändler Helge Achenbach hat sich nach eigenen Angaben beim Spaziergang im Sonnenuntergang verlobt. "Wir haben uns entschlossen, in diesen schwierigen Zeiten einen besonderen Akt der Liebe zu zeigen", sagte Achenbach der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Seit zwei Jahren ist der 68-Jährige mit der 37 Jahre alten litauischen Künstlerin Evelina Velkaite liiert. Es sei ein "emanzipierter Antrag von beiden Seiten" gewesen.

"Wir haben uns als Zielgröße zum Heiraten mal das Erntedankfest gesetzt", erzählte Achenbach. Ob man Anfang Oktober aber tatsächlich wieder Hochzeit feiern dürfe, müsse man abwarten.

Achenbach war im März 2015 wegen Millionenbetrugs an dem 2012 gestorbenen Aldi-Erben Berthold Albrecht und anderen zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden, 2018 aber freigekommen. "Oft kommt die Liebe des Lebens erst nach dem Fehler des Lebens", schrieb Achenbach auf seiner Facebook-Seite, auf der er am Samstag auch seinen Beziehungsstatus in "verlobt" geändert hatte.