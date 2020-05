U2-Sänger Bono outet sich als Fan von Kraftwerk

U2-Sänger Bono hat sich als Fan der deutschen Elektropop-Band Kraftwerk bekannt. Zu seinem 60. Geburtstag enthüllte er eine Liste mit "60 Liedern, die mein Leben gerettet haben" - und widmete jedem der Künstler einen Brief.

Zum Kraftwerk-Song "Neon Lights" schrieb der irische Musiker: "Ich bin schon seit sehr langer Zeit ein Fan. Wie so viele hörte ich "Autobahn" und "Trans-Europe Express" ("Trans Europa Express") und war fasziniert, aber "The Man Machine" raubte mir sowohl mein Herz als auch meinen Verstand."

Und an die Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter and Florian Schneider-Esleben gerichtet hieß es in einem der sechs am Sonntag veröffentlichten Briefe: "Und danke, Ralf und Kraftwerk, für die Leihgabe von Florian für all die Jahre... möge er in Frieden ruhen." Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Schneider-Esleben Ende April im Alter von 73 Jahren nach kurzer Krebserkrankung in Düsseldorf gestorben war.

Auf Bonos Playlist sind zudem Klassiker wie Nirvanas "Smells Like Teen Spirit" und neuere Hits wie Beyoncés und Kendrick Lamars "Freedom" vertreten. Weitere Briefe des Sängers sollen im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden.