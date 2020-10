Sophia Lorens schönste Kindheitserinnerung

Schauspiel-Ikone Sophia Loren hat über die ärmlichen Verhältnisse in ihrer Kindheit gesprochen. "Damals waren alle arm. Das war die Zeit des Krieges", sagte die 86-Jährige dem Magazin "Reader's Digest".

"Meine schönste Kindheitserinnerung ist, wenn ich ein Stück Brot zu essen bekam." Loren wuchs in Pozzuoli im Großraum Neapel auf. Während der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg verbrachte sie die Nächte im Eisenbahntunnel und hatte seither Angst im Dunkeln.

1950 bekam Sophia Loren eine Statistenrolle im in Rom gedrehten Sandalenfilm "Quo vadis?" und wurde Zweite bei der Wahl zur "Miss Rom". Dabei wurde Filmproduzent Carlo Ponti (1912-2007) auf sie aufmerksam. Einen Oscar erhielt sie im Jahr 1960 für ihre Hauptrolle in Vittorio De Sicas Spielfilm "Und dennoch leben sie" (1960) nach einem Roman Alberto Moravias. Ab dem 13. November ist Loren in der Netflix-Produktion "Du hast das Leben vor dir zu" sehen.

