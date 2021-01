Sängerin Grimes verpasst Sohn "Wikinger-Haarschnitt"

Los Angeles Er hat einen ungewöhnliche Namen, ungewöhnliche Eltern - und jetzt auch einen ungewöhnlichen Haarschnitt: Die neue Frisur von X Æ A-Xii hängt mit "The Last Kingdom" zusammen.

Die kanadische Sängerin Grimes ("Miss Anthropocene") hat sich beim Frisieren ihres kleinen Sohnes von einer Netflix-Serie inspirieren lassen.

"Nicht sicher, ob dieser Haarschnitt gelungen ist, aber er ist jetzt ein Wikinger", schrieb die 32-Jährige zu einem Bild, das sie am Donnerstag in ihrer Instagram-Story veröffentlichte. Auf dem Foto ist das Kleinkind bis mehrere Zentimeter über dem Ohr kahl geschoren.

In einem folgenden Post ergänzt sie: "Haarschnitt inspiriert von 'The Last Kingdom' auf Netflix, welches ein Meisterwerk ist". "The Last Kingdom" erzählt die Geschichte eines Angelsachsen, der von Wikingern aufgezogen wird.

Die Musikerin und Tesla-Chef Elon Musk (49) bekamen im Mai einen Jungen, den sie "X Æ A-Xii" nannten. Die Kanadierin verriet später, dass sie ihren Sohn kurz "X" rufe.

