Hunter Biden erzählt in Memoiren von Drogensucht

Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, erzählt in einem neuen Buch von seinem langen Kampf mit Alkohol und Drogen.

"Ich habe auf den Straßen von Washington, D. C., Crack gekauft und in einem Hotelbungalow in Los Angeles mein eigenes gekocht", berichtet Biden in seinen Memoiren mit dem Titel "Beautiful Things" (auf Deutsch: "Schöne Dinge"), die am Dienstag in den USA veröffentlicht wurden. "Ich brauchte so dringend Alkohol, dass ich schon auf dem kurzen Weg vom Kiosk zu meiner Wohnung die Wodka-Flasche öffnen musste, um einen Schluck daraus zu nehmen." Die deutsche Ausgabe erscheint am 13. April im Verlag Hoffmann und Campe.

Biden berichtet in dem Buch offen von seinem Absturz und dem schwierigen Weg zurück, von dem Teufelskreis aus Drogenexzessen, Therapien und immer neuen Rückfällen. "Wir sind mit unserer Sucht immer allein", schreibt er. "Es spielt keine Rolle, wie viel Geld man hat, mit wem man befreundet ist, aus welcher Familie man kommt. Am Ende müssen wir selbst damit zurechtkommen."

Hunter Biden beschreibt die schweren Schicksalsschläge, die seine Familie heimsuchten - vor allem den Tod seines Bruders Beau, der ihn schwer aus der Bahn warf. "Ich habe mich nie so einsam gefühlt wie nach Beaus Tod. Ich verlor jede Hoffnung." Nur durch die "bedingungslose Liebe" seines Vaters und die "immerwährende Liebe" für seinen Bruder habe er sich fangen können. Er komme "aus einer Familie, die von Schicksalsschlägen geformt wurde und von einer außerordentlichen, unzerbrechlichen Liebe zusammengehalten wird".

Hunter ist ein Sohn aus Joe Bidens erster Ehe. Bidens Ehefrau Neilia und die gemeinsame Tochter Naomi waren 1972 bei einem Autounfall getötet worden. Die Söhne Beau und Hunter wurden damals verletzt. Joe Biden erzog die beiden allein, bis er seine heutige Frau Jill kennenlernte. Schicksalsschläge blieben in der Familie auch später nicht aus: 2015 starb der älteste Sohn Beau im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor.

Im Präsidentschaftswahlkampf hatten Hunters Ukraine-Geschäfte seinen Vater Joe Biden in Erklärungsnot gebracht.

