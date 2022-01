Jörg Pilawa geht zu Sat.1

Fernsehmoderator Jörg Pilawa kommt zu Sat.1. Der Privatsender bestätigte am Montag den Wechsel des 56-Jährigen. Pilawa soll dort unter anderem die neue Sendung "Quiz für Dich" moderieren.

Dabei treten Prominente in zwei Teams gegeneinander an und erspielen Geld für einen Menschen in Not, der nichts von seinem Glück weiß.

Der Norddeutsche Rundfunk hatte am vorigen Donnerstag den Abgang des beliebten Quizmasters bekanntgegeben. Pilawa sagte zu seinen Motiven für den Wechsel zu Sat.1, er wolle seine "Komfortzone" verlassen und habe Lust, wieder unterschiedlichstes Programm zu machen. Es gebe dazu bereits eine Ideenliste, sagte Senderchef Daniel Rosemann. Dabei wolle man nicht scharf zwischen Information und Unterhaltung trennen. Die "Bild"-Zeitung hatte vorige Woche über Pilawas neuen Arbeitgeber berichtet, Sat.1 hatte die Personalie da zuerst aber nicht bestätigt.

