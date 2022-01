Rupert Grint: "Ich fühle mich so alt"

Der aus den Harry-Potter-Filmen bekannte Schauspieler Rupert Grint (33) ist seiner Ansicht nach nicht gut gealtert. Das sagte er im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Auf die Frage, wer aus dem Potter-Universum am besten gealtert sei, sagte er: "Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich bin es nicht, ich fühle mich so alt. Und meine Alterung beschleunigt sich. Vor Kurzem hatte ich Nierensteine, Schlimmeres habe ich in meinem Leben nicht durchgemacht. Und wenn ich meine Schuhe anziehen will, muss ich mich dazu hinsetzen."

Grint ist derzeit in der Serie "Servant" zu sehen, deren dritte Staffel am 21. Januar auf Apple TV+ anläuft. 20 Jahre nach seinem ersten Auftritt als Ron Weasley in "Harry Potter und der Stein der Weisen" werde er immer noch angesprochen von Leuten, die glücklich seien, dass diese Filme zu ihrem Leben gehören, sagte Grint, "und es macht mich sehr stolz, ein Teil davon zu sein".

© dpa-infocom, dpa:220116-99-729678/4