Elon Musk postet Foto mit Papst Franziskus

Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk ist nach eigenen Angaben von Papst Franziskus empfangen worden. Der Multimilliardär postete ein Foto mit dem Kirchenoberhaupt, auf dem auch vier seiner Söhne zu sehen sind.

Musk schrieb dazu, er fühle sich geehrt, den Pontifex am Freitag getroffen zu haben. Vom Vatikan gab es dazu keine Mitteilung. Musk stand nicht auf der offiziellen Besuchsliste, hat das Oberhaupt der katholischen Kirche also womöglich in einem privateren Rahmen getroffen.

Italienischen Medien zufolge unterhielten sich die beiden Männer im Gästehaus Santa Marta, in dem Franziskus auch wohnt, unter anderem über Technik und wie diese den Menschen künftig helfen könne.

© dpa-infocom, dpa:220703-99-892193/3 (dpa)