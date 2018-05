Judo und Werte: Sportler erhalten Gemeinsam-Preis

Unsere Leser haben gewählt: Die Judofüchse vom TSV Hordorf sind die Sieger des Gemeinsam-Preises unserer Zeitung. Gemeinsam mit weiteren Gewinnern wurden sie bei der feierlichen Preisverleihung im Braunschweiger Dom für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. „So fühlt sich Zukunft an“, betonte Chefredakteur Armin Maus mit Blick auf das junge Alter vieler Nominierter und Ausgezeichneter.

Den Judofüchsen aus dem Kreis Wolfenbüttel sei es in besonderer Weise gelungen, Sport, Ehrenamt und Wertevermittlung miteinander zu verbinden, sagte Maus in seiner Laudatio: „Sie haben sich zusammengetan, um als Juniorteam starke Signale zu setzen. Sie vermitteln, Verantwortung zu übernehmen, und unterstützen Kinder und Jugendliche, wenn es schwierig wird.“ Auf den zweiten Platz wählten unsere Leser das Projekt „Trostinsel“, ein Angebot der Hospizarbeit Region Wolfsburg für Kinder und Jugendlichen, die um verstorbene Angehörige trauern. Den dritten Preis erhielt die 22-jährige Leonie Bartsch. In ihrer Freizeit organisiert die Auszubildende aus Mariental im Kreis Helmstedt Hilfe für Schulkinder in Ghana.

Festredner der Preisverleihung war Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Er hob die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements hervor: „Dass wir immer noch eine starke Gesellschaft sind, liegt an Menschen, die das Gemeinsame ins Zentrum stellen und nicht das Trennende.“ Damit schafften engagierte Bürger erst die Voraussetzungen für einen funktionierenden demokratischen und sozialen Staat, sagte er am Donnerstagabend im Dom.

Mit dem Sonderpreis der Jury wurde die Punkband „nullbock“ aus Salzgitter ausgezeichnet. Die vier Musiker spenden ihre Konzerterlöse für soziale Zwecke. Der Jugendpreis des Braunschweiger Doms ging an die Fair-Trade-Schülerfirma der Henriette-Breymann-Gesamtschule in Wolfenbüttel. Den Rückenwind-Preis erhielten MAN Salzgitter und die Lebenshilfe Braunschweig. Mit diesem Preis werden Unternehmen geehrt, die ihren Mitarbeitern Freiraum für ehrenamtliches Engagement geben.

Insgesamt wurden in diesem Jahr Preise im Wert von 11 000 Euro ausgelobt. Die Stifter sind Volkswagen Financial Services, BS Energy, der Braunschweiger Dom und das BZV Medienhaus. Julia Becker, die Aufsichtsratsvorsitzende der Funke-Mediengruppe, betonte in ihrem Grußwort, wie stolz sie auf den Gemeinsam-Preis sei: „Er macht deutlich, dass eine gute Regionalzeitung eben mehr kann, als nur Nachrichten zu verbreiten. Sie hat die Möglichkeit und die Pflicht, gute Initiativen zu unterstützen und damit die Region im positiven Sinne zu gestalten.“