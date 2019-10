LKW an den Autobahnen – Parkplatz verzweifelt gesucht

Abgestellte Lastwagen stehen auf der Raststätte Siegerland Ost an der A45. Auch in unserer Region suchen in den Abendstunden Lastwagenfahrer verzweifelt nach Rastmöglichkeiten. Die massive Zunahme des Güterverkehrs auf der Straße hat die Situation massiv verschärft. Laut Speditionsbranche fehlen bundesweit bis zu 400 Lkw-Stellplätze an Autobahnen.