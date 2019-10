Bombennacht 1944 – Als Braunschweig das Gesicht verlor

„In der Stadt war es schlagartig taghell.“ So erinnert sich unser Leser Hans-Joachim Niemann daran, wie Braunschweig brannte. Vom Leserforum berichtet Harald Duin Gibt es eigentlich passende Worte für das, was in der Braunschweiger Bombennacht am 15. Oktober 1944 geschah? Ja, es war „furchtbar“,...