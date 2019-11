Melden Sie sich für unser Leserforum an

Zum Thema „Freie Fahrt für Pöbelei – muss unsere Gesellschaft den anständigen Umgang wieder lernen?“ veranstaltet unsere Zeitung am Dienstag, 12. November, von 19 Uhr an im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23, in Braunschweig ein Leserforum.

Experten aus Politik, Justiz, Wissenschaft und Praxis diskutieren zu den Themen Gewalt gegen Helfer und Amtspersonen, Beleidigungen im Internet und Pöbeleien im Alltag.

Auf dem Podium: Stephan Weil, niedersächsischer Ministerpräsident, Gunnar Kilian, VW-Personalvorstand, Michael Pientka, Präsident der Polizeidirektion Braunschweig, Dietmar Schilff, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Klaus-Peter Bachmann, Vorsitzender des Beirats des Landesfeuerwehrverbands Niedersachsen, Dr. Christoph Schenk, Notarzt, Thomas Pink, Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel, Katrin Ballnus, Leitende Oberstaatsanwältin, Prof. Dr. Frank Eggert, Geschäftsführender Leiter des Instituts für Psychologie der TU Braunschweig, Philipp Engel, Teamleiter unserer Online-Redaktion.

Die Moderation übernimmt Chefredakteur Armin Maus.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist erforderlich bis Dienstag, 12. November, 12 Uhr: Melden Sie sich bitte über

unser Onlineportal unter www.bzv-events.de mit dem allgemeinen Registrierungscode Leserforum1 an. Eine telefonische Anmeldung ist möglich unter der Rufnummer 01378/90 11 09 (0,50 Euro/Anruf aus dem Festnetz, höherer Mobilfunktarif).

Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmer werden rechtzeitig benachrichtigt.