Ex-General führt Niedersachsen-AfD in die Bundestagswahl

Großer Jubel brandet in der Milleniumhalle in Braunschweig am Samstag auf, als der Wahlleiter den AfD-Spitzenkandidaten aus Niedersachsen für die Bundestagswahl bekannt gibt: Es ist der Ex-General Joachim Wundrak. Sofort wird der 65-Jährige von Parteifreunden umringt. Der Wahlleiter weist durchs Mikrofon auf die Corona-Regeln hin.

Überraschend setzt sich Wundrak gegen eine bekannte AfD-Größe durch. Mit 283 zu 229 Stimmen gewinnt Wundrak die Abstimmung gegen den früheren Landesvorsitzenden Armin-Paul Hampel. Letzterer war bei der Bundestagswahl 2017 der niedersächsische AfD-Spitzenkandidat. Der ehemalige ARD-Korrespondent war die letzten drei Jahre außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Doch dieses Mal ist Ex-General Wundrak der aussichtsreichste Bewerber aus Niedersachsen für ein Bundestagsmandat nach der Wahl im Herbst 2021.

Wundrak war 2019 bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover für die AfD angetreten, hatte mit 4,6 Prozent der Stimmen aber keine Chance. Bei der AfD-Versammlung mit rund 500 Mitgliedern in Braunschweig setzt Wundrak auf moderate Töne.

Wundrak fordert einen „Politikwechsel“ in der AfD

Das kommt offenbar an. Er spricht viel leiser und ruhiger als so mancher Kandidat, der sich in der Millenium-Halle vorstellt.

Es komme eine riesige Aufgabe auf die Partei zu, die nur gemeinsam gelöst werden könne, sagt Wundrak, der Generalleutnant a. D. der Luftwaffe der Bundeswehr, kurz nach seiner Wahl. Er stehe für einen „Politikwechsel“.

Das ging klar an die Adresse von Hampel, der zuweilen als Lautsprecher antritt. Hampel lästert in seiner Rede von „Träumen von irgendwelchen Gutmenschen“, er spricht über den angeblichen „Moloch EU“ und darüber, dass man es sich gleichermaßen mit den USA und auch mit Russland verscherzt habe, weil deutsche Politiker Donald Trump einen „Hassprediger“ nannten und auch an Wladimir Putin kein gutes Haar ließen.

Mehr als 500 AfDler sind da – trotz Corona

Der von Wundrak geforderte Politikwechsel gilt aber auch für den Landesvorsitzenden Jens Kestner. Der Bundestagsabgeordnete scheitert wie Hampel. Der Hardliner, der dem inzwischen verbotenen völkisch-nationalistischen „Flügel“ um den Thüringer Björn Höcke nahestand, verliert in Braunschweig im Rennen um den ebenfalls aussichtsreichen Listenplatz 2. Er unterliegt mit 236 zu 267 Stimmen gegen Frank Rinck, einem jungen Landwirt aus Uelzen.

Rinck und auch Wundrak zählten zum „Team Guth“. Die ehemalige moderate Landesvorsitzende Dana Guth galt vielen in der AfD als „zu leise.“ Sie gab noch am Donnerstag ihren Rücktritt aus der AfD bekannt. Diesen garnierte sie mit einer Generalabrechnung. In einem offenen Brief schrieb sie, dass sich die Partei seit Jahren ausschließlich mit sich selbst beschäftige. „Die AfD wollte anders sein. Für mich 2016 ein Grund, in diese Partei einzutreten“, schrieb Guth. „Wir wollten nicht wie die anderen um Posten und Ämter kungeln, Listenplätze und Angestelltenverträge als Belohnung für treue Dienste vergeben, keine Berufspolitiker züchten.“ Genau dies sei jetzt aber der Fall, so Guth. „Eins wird die AfD jedoch auf diese Art ganz sicher nicht: „Deutschland retten“.

Es ist bemerkenswert, dass die AfD Niedersachsen, anders als andere Parteien, trotz Corona nicht auf eine Online-Veranstaltung ausweicht. In Braunschweig sind mehr als 500 AfD-Mitglieder in der Halle, dazu Ordner, Servicekräfte.

Chrupalla hofft, dass sich die Wogen in der Niedersachsen-AfD glätten

In der Halle gelten zwar die Corona-Regeln, einige AfDler schütteln sich aber immer wieder demonstrativ die Hände, als gäbe es Corona nicht. Das gilt zum Beispiel für Hampel, das handhabt auch der stellvertretende Landesvorsitzende Christopher Emden so.

Hoher AfD-Besuch aus Berlin ist auch in Braunschweig: Alexander Gauland, der Ehrenvorsitzende und Fraktionschef in Bundestag, ist da, ebenso einer der beiden Bundessprecher, Tino Chrupalla.

Nach dem Austritt von Guth hofft die Führung der Bundespartei auf eine Beruhigung der Lage in Niedersachsen. „Ich denke, dass der aktuelle Landesvorstand bemüht ist, die Wogen zu glätten“, sagt Chrupalla unserer Zeitung am Rande. „Frau Guth hat ihre Entscheidung getroffen, das muss man akzeptieren, das akzeptiere ich genauso.“

Gauland: Ton, Zeitpunkt und Inhalt der Meuthen-Rede waren unwürdig

Doch nicht nur der Streit in der Niedersachsen-AfD schwelt, auch in der Bundespartei. Neben der Listenwahl für Niedersachsen steht in Braunschweig der Streit über die Rede von Parteichef Jörg Meuthen auf dem Bundesparteitag im Fokus. „Ton, Zeitpunkt und Inhalt dieser Rede waren eines Vorsitzenden nicht würdig“, sagt Gauland. „Es wäre seine Aufgabe gewesen, die Partei zusammenzuführen, nicht Teile abzustoßen.“

Selten habe eine Rede so eine Auswirkung gehabt, sagt Gauland in Braunschweig. „Über unser Rentenkonzept redet niemand, es interessiert schlicht nicht.“ Gauland spricht von einer „Steilvorlage“ für den Verfassungsschutz. Er unterstelle nicht, dass Meuthen dies gewollt habe. „Aber er hätte länger darüber nachdenken müssen“. Meuthen hatte von „Provokateuren“ in den eigenen Reihen gesprochen.

Hampel und Kestner lassen sich in Braunschweig für den dritten und vierten Listenplatz gar nicht erst wieder aufstellen. Die gewinnen am Samstagabend die Bundestagsabgeordneten Thomas Ehrhorn und Dietmar Friedhoff.

Kestner erklärt dann, dass er sich voll auf sein Amt als Landesvorsitzender konzentrieren will. Hampel tritt für Listenplatz sechs noch einmal an, unterliegt aber. Das war’s. Bei der Wahl 2017 hatte die Partei in Niedersachsen 9,1 Prozent der Stimmen erhalten, sieben Bewerber der Landesliste zogen in den Bundestag ein.

Der Abgeordnete Jörn König sichert sich Platz 5, Rang 6 und 7 gehen an die bisher eher unbekannten Dirk Brandes und Danny Meiners.