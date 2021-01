HZI-Epidemiologin: „Die verschärften Maßnahmen zeigen Wirkung“

Bundeswehrsoldaten warten im Corona-Testzentrum in Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern auf Testwillige. Um die Corona-Einschränkungen zu lockern, wäre es nötig, die Testkapazitäten auf ein Vielfaches zu erhöhen, mahnt die Epidemiologin Berit Lange.

Die Epidemiologie ist die Wissenschaft von den Ursachen, der Ausbreitung und der Bekämpfung von Krankheiten. Wir wirksam sind die Verlängerung und die Verschärfung des Corona-Lockdowns, auf die sich die Regierungschefs von Bund und Ländern in der letzten Woche geeinigt haben? Wir sprechen darüber mit Berit Lange, Leiterin der Klinischen Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.

Viele erwarteten von der jüngsten Bund-Länder-Runde den „Mega-Lockdown. Stattdessen gibt es eine leicht nachgeschärfte Verlängerung der Maßnahmen. Chance vertan oder richtig so?

An einigen Stellen hätte ich mir mehr vorstellen können, aber es sind auch sinnvolle Maßnahmen getroffen worden. Wir befinden uns ja bereits seit Mitte Dezember in einem verschärften Lockdown und erleben nun einen deutlichen Rückgang der Fallzahlen. Mit der erwartbaren Verzögerung zeigt sich dieser auch bei den Intensivpatienten, allerdings aktuell noch deutlich zu wenig bei den hohen Altersgruppen über 80. Nachdem wir eine Zeitlang unsicher waren, wie sich die Weihnachtstage niederschlagen, muss man jetzt sagen: Die verschärften Maßnahmen zeigen Wirkung.

Nachgeschärft wurden die Regeln am Arbeitsplatz. Berufstätige sollen nun, wenn es irgend geht, ins Homeoffice. Eine richtige Entscheidung?

Ja. Diese Entscheidung war lange überfällig. Der Bereich Arbeit war über mehrere Monate hinweg von den Corona-Beschränkungen weitgehend ausgespart geblieben. Aus infektionsepidemiologischer Sicht war das ein Problem, weil die Kontakte durch Arbeit einen großen Teil unserer Gesamtkontakte ausmachen. Solange dieser Bereich von Corona-Maßnahmen ausgespart blieb, musste man das an anderen Stellen wettmachen – etwa durch strengere Kontaktreduktion im privaten Bereich. Insofern halte ich die Entscheidung für richtig.

Allerdings wird kritisiert, die Betriebe könnten die Homeoffice-Pflicht relativ leicht umgehen.

Ich bin zwar keine Juristin, aber auch mir kommt es so vor, als ließen die Formulierungen noch Raum für Schlupflöcher. Aber jetzt heißt es erst einmal abwarten. Ich bin gespannt, wie viele tatsächlich ins Homeoffice gehen. Und es kommt darauf an, wie gut die Menschen, die weiter vor Ort arbeiten, geschützt werden. Wenn ich als Arbeitgeber überzeugt bin, dass ich unbedingt Mitarbeiter vor Ort benötige, dann muss ich für bestmöglichen Schutz Sorge tragen – durch bereitgestellte Masken, Abstand und Tests, auch hierzu sollten Arbeitgeber verpflichtet sein. Am Ende entscheiden nicht Formulierungen über den Erfolg, sondern die Umsetzung.

Mehr dazu: Corona-Gipfel: Neue Homeoffice-Regeln stoßen auf Widerstand

Kritiker der Verschärfung wenden ein, Büros seien bisher nicht als Hotspots der Pandemie aufgefallen.

Die aktuellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut zeigen, dass ein relevanter Anteil der Ansteckungen, von denen wir wissen, wo sie sich ereignet haben, bei der Arbeit stattfindet. Dieser Anteil ist geringer als der der Ansteckungen im Haushalt, in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen, aber immer noch höher als der Anteil vieler weiterer Kontaktbereiche. Andererseits wissen wir bei mehr als zwei Dritteln der Corona-Infektionen nicht, wo sie herkommen. Eine Möglichkeit ist, dass diese Ansteckungen an Orten stattfinden, die nicht so stark im Fokus sind, weil weniger darüber berichtet oder dort weniger getestet wird. Das wären etwa die Bereiche ÖPNV, Einzelhandel oder Arbeit. Wenn man etwas nicht genau weiß, muss man Annahmen machen. Und nach allem, was wir aus den großen Studien über das Kontaktverhalten von Menschen wissen, können wir davon ausgehen, dass ein relevanter Anteil unserer Kontakte – und damit auch der Infektionen – durch die Arbeit zustande kommt. Dies passt dann wieder zu dem Bild, das die unvollständigen Daten des RKI zeigen.

Die Epidemiologin Dr. Berit Lange forscht am Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Foto: HZI

Wirklich überraschend ist das nicht.

Ja, jeder, der arbeitet, kann das sofort nachvollziehen. (lacht) Und das hat nicht nur mit den Begegnungen am Arbeitsplatz zu tun. Kontakte entstehen auch, wenn ich mit Bus oder Bahn zur Arbeit fahre, wenn ich im Hochhaus den Fahrstuhl nehme oder wenn ich in der Mittagspause beim Bäcker in der Schlange stehe. Auch die Infektionen, die hier entstehen, sind mittelbar eine Folge der Arbeit und werden reduziert, wenn mehr Menschen von zu Hause arbeiten.

Finden Sie das Verhältnis zwischen Einschränkungen im Privat- und Freizeitbereich auf der einen und Wirtschaft und Arbeit auf der anderen Seite jetzt ausgewogener?

Von den Einschränkungen im Freizeitbereich wurde ja – richtigerweise, wie ich finde – nichts zurückgenommen. Mit den zusätzlichen Maßnahmen versucht man nun, das Ganze effektiver zu machen, um die Reproduktionszahl weiter nach unten zu drücken. Ich denke, das stand eher im Mittelpunkt als die Frage des Ausgleichs. Natürlich müssen bei jeder Einschränkung die möglichen negativen Folgen abgewogen werden. Und im Freizeitbereich sehen die Entscheidungsträger die Auswirkungen als weniger gravierend an als die Folgen harter Kontaktreduktionen in Schulen, Kitas oder in der Wirtschaft. Darauf, dass es nicht genügt, die Maßnahmen nur auf den Freizeitbereich zu beschränken, haben Epidemiologinnen und Epidemiologen übrigens schon vor Monaten hingewiesen.

Können Sie verstehen, dass die Verteilung der Einschränkungen zwischen Privatbereich und Arbeit auch als Frage von Gerechtigkeit wahrgenommen wird?

Vielleicht wäre ein Soziologe besser geeignet, das zu beurteilen, aber ich kann den Gedanken schon nachvollziehen. Man muss immer beachten, dass die Maßnahmen auch Akzeptanz brauchen, damit sie von der Bevölkerung befolgt werden. Gerade im Privaten oder im Freizeitbereich, wo Kontrollen schwierig bis unmöglich sind, ist die Akzeptanz entscheidend für den Erfolg. Wenn Menschen die Maßnahmen nicht als gerecht oder als wirksam erleben, ist das ein großes Problem. Deswegen ist es auch aus epidemiologischer Sicht wichtig, auf solche Bedenken einzugehen.

Die Initiative „ZeroCovid“, deren Unterzeichner überwiegend aus dem Kulturbereich und dem politisch linken Spektrum kommen, fordert einen europaweiten harten „solidarischen Shutdown“ von einigen Wochen, um null Infektionen zu erreichen. Ist das realistisch?

Das hängt davon ab, wie gut kooperiert würde. Momentan haben wir immer noch sehr offene Grenzen in der EU und keine solche Kooperation. Sicherlich brauchen wir mehr Koordination in Europa. Und wir benötigen Maßnahmen, die effektiv sind. Da sind sich die meisten einig. Ob uns das am Ende des Weges innerhalb diesen Winters unter den Inzidenzwert von 25, von zehn oder sogar auf null bringt, ist schwer abzusehen. Effektive, koordinierte Lockdown-Maßnahmen sind aber nur eine Seite der Medaille. Die andere betrifft die Test- und Nachverfolgungskapazitäten. Je weiter der Inzidenzwert gesenkt werden soll, desto höher müssen diese Fähigkeiten sein.

Was würde das konkret bedeuten?

Um das Infektionsgeschehen dauerhaft niedrig zu halten, sollten wir in der Erkältungssaison jede Person, die einen leichten Atemwegsinfekt hat, auf Corona testen. Hinzu kämen häufige Tests in Bereichen wie Schulen oder Betrieben, in denen dann wieder gelockert werden soll. Das Gleiche müsste in Bereichen wie Altenheimen gelten, die geschützt werden sollen. Hierfür müssten die Testkapazitäten mindestens das Sechsfache dessen umfassen, was wir derzeit haben. Wir müssen die entsprechenden Testkapazitäten einplanen und ihre Notwendigkeit kommunizieren. Das sind Voraussetzungen für Lockerungen – umso mehr, je niedriger die Infektionsraten sind, die man anstrebt.

Sie leiten derzeit im Auftrag der Kultusminister der Länder ein Forschungsprojekt zum Infektionsgeschehen an Schulen. Wie ist der Stand?

Wie geplant haben wir bisher zum einen Erkenntnisse aus der bestehenden Literatur systematisch zusammengestellt. Weiter beraten wir die Länder dabei, die Infektionsrisiken an den Schulen permanent zu überwachen. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn man Präsenzunterricht ermöglichen will. Ein dritter, langfristig angelegter Teil des Projekts soll die Situation an Schulen im Rahmen dieser Pandemie rückblickend analysieren.

Was lässt sich denn jetzt bereits gesichert zur Rolle der Schulen in der Pandemie sagen?

Entscheidend ist: Wir können die Schulen nicht losgelöst betrachten. Was dort passiert, hängt mit den Infektionsgeschehen in der Region zusammen. Ein Beispiel, wie wir es in England oder auch in einigen deutschen Bundesländern, etwa Thüringen, erlebt haben: Wenn in einer Gegend das Infektionsgeschehen nach oben geht und einerseits mit harten Kontaktbeschränkungen reagiert wird, andererseits aber Schulen offengelassen werden, dann häufen sich genau hier die Ansteckungen.

Inwieweit wirken Schulen als Transmissionsriemen der Infektion?

Nach allem, was wir aus der ersten Phase der Pandemie wissen, sind Kinder bis etwa zehn Jahre etwas weniger empfänglich für das Virus als Erwachsene. Auf der anderen Seite sind sie – wenn sie einmal infiziert sind – ähnlich infektiös wie Erwachsene. Und insbesondere die älteren Kinder und Jugendliche haben unter Normalbedingungen mehr Kontakte als Erwachsene. Aus diesen Parametern setzt sich letztendlich die Transmission zusammen. Es kann sein, dass die etwas verringerte Empfänglichkeit der jüngeren Kinder den Grundschulen hilft, solange die Schutzmaßnahmen dort gut umgesetzt werden und Infektionsdynamik in einer Region gering ist. Wenn die Fallzahlen aber deutlich steigen, ist dieser Effekt nicht mehr besonders stark. Bleiben die Schulen dann trotzdem offen, während die Kontakte in anderen Bereichen des Lebens heruntergefahren werden, dann ist die Infektionsdynamik in den Schulen natürlich höher als im Rest der Bevölkerung.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?

Wir müssen das Infektionsgeschehen regional sehr genau und zeitlich eng verfolgen und daraus Schlussfolgerungen für Infektionsschutzmaßnahmen in Schulen ziehen. Wir müssen Testsysteme etablieren, die Infizierten finden und so die vorhandene Dunkelziffer eliminieren.

Niedersachsen will in den Grundschulen weiter Unterricht im Wechselmodell anbieten und den Eltern überlassen, ob die Kinder zu Hause bleiben. Wie finden Sie diese Lösung?

Entscheidend ist aus meiner Sicht der Zeitpunkt. Ich halte es für richtig, dass wir jetzt einen effektiven Lockdown machen – zum einen, um die Krankenhäuser zu entlasten, zum anderen wegen der neuen Virusvariante, bei der es gilt, die Fallzahlen schnell zu reduzieren. Dem läuft eine Öffnung der Schulen natürlich entgegen. Gleichzeitig wissen wir, wie problematisch die Folgen sind, wenn kein Schulbesuch möglich ist. Am Ende müssen Entscheidungsträger hier abwägen, und das ist nicht leicht. Bei niedrigen generellen Infektionszahlen halte ich es für sehr sinnvoll, dass solche Abwägungen regional getroffen werden. Aktuell sind die Infektionszahlen aber noch nicht niedrig, und wir müssen durch die neue Variante eine schnelle Erhöhung befürchten, wenn wir nicht weiter effektiv unsere Kontakte reduzieren. Das grundsätzliche Verfahren, die Grundschulen von allen Schulen am ehesten zu öffnen, halte ich für richtig, weil sich eine komplette Schulschließung hier am gravierendsten auswirken.

Sie appellieren also nicht an alle Eltern, ihre Kinder möglichst zu Hause zu behalten?

Aus dem ersten Lockdown haben wir gelernt, dass Schulschließungen Ungleichheit befördern und relevante negative Folgen haben – nicht nur bei der Bildung, sondern auch bei der Gesundheit der Kinder. Um dem entgegenzuwirken, wird ja diesmal versucht, so weit wie möglich Not-Betreuungsangebote und ähnliche Erleichterungen zu schaffen. Das führt zwangsläufig dazu, dass die Schulschließungen in der zweiten Welle weniger effektiv sind als in der ersten. Das gilt aber übrigens auch für die anderen Maßnahmen. Sowohl der Homeoffice-Appell als auch die Kontaktbeschränkungen sind weniger effektiv als im Frühjahr. Das hat damit zu tun, dass alle – Individuen, Institutionen und Politiker – jetzt stärker versuchen, die negativen Folgen der Einschränkungen abzufedern.

Mehr lesen zu Schulen aus der Region:

Als Ziel gilt immer noch ein 7-Tage-Wert von maximal 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ist dieser Maßstab aus Ihrer Sicht nach wie vor sinnvoll? Müsste man nicht stärker einzelne Gruppen wie Arbeitnehmer, Schüler, Risikopatienten in den Blick nehmen?

Die Hoffnung, die man im Herbst hatte, durch das Anlegen dieser Messlatte ein überregionales exponentielles Wachstum zu verhindern, hat im Spätsommer und Herbst 2020 nicht funktioniert. Aus verschiedenen Gründen: Zum einen, weil die damals regional geplanten Maßnahmen sich nur auf einzelne Kontaktbereiche erstreckten und andere ausgenommen blieben. Zudem wurden die Regeln je nach Region sehr unterschiedlich und häufig nicht rechtzeitig und konsequent umgesetzt. Nun kann man natürlich argumentieren, das beweise, dass es nicht funktioniert, sich an einem globalen, überregionalen Wert zu orientieren.

Aber Sie sind anderer Ansicht?

Ja. Vermutlich müssen wir zunächst mit den überregionalen Maßnahmen deutlich unter den Wert von 50 kommen, bevor wir uns trauen, auf regionale Systeme zu wechseln. Denn eine Lehre, die wir bisher aus der Pandemie ziehen konnten, ist, dass es einzelne Städte oder Landkreise im Durchschnitt kaum aus eigener Kraft schaffen, das Infektionsgeschehen deutlich zu senken, solange die Inzidenz regional und überregional bei 35 und höher liegt. Und natürlich müssen in die Abwägung weitere Indikatoren einfließen: Wie gut kommen die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung der Kontaktpersonen von Infizierten voran? Wie stark sind die Kliniken ausgelastet? Wie sehen die Inzidenzen nach Altersgruppen aus? Überall hier können sich Warnsignale ergeben, bevor die übergeordnete Inzidenz erreicht ist.