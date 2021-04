„Forsch!“: Wie dachten Menschen in der Antike über Sauberkeit?

So stellte sich der niederländische Maler Lawrence Alma-Tadema den Badebetrieb in den antiken Caracalla-Thermen Ende des 19. Jahrhunderts vor. „Wie schmutzig die römischen Bäder tatsächlich waren, darüber streitet sich die Forschung“, sagt die Braunschweiger Historikerin Bernadette Descharmes.

Braunschweig. Schmutziger Sex in Rom, Social Distancing in Athen: TU-Historikerin Bernadette Descharmes spricht im Podcast über Rein- und Unreinheit in der Antike.