Wasserstoff In unserer „Wasserstoff-Region“ hofft man auf neue Jobs

Auf dem Wasserstoff-Campus in Salzgitter: Wolfsburgs OB Klaus Mohrs (v. l.), Regionalverbands-Chef Ralf Sygusch, Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier, Bosch-Werkleiter Michael Gensicke, Wolfenbüttels Landrätin Christiana Steinbrügge, Peines Kreisrat Henning Heiß, Braunschweigs OB Ulrich Markurth, Wendelin Göbel von der Allianz für die Region, Goslars Landrat Thomas Brych, Salzgitters OB Frank Klingebiel und Helmstedts Landrat Gerhard Radeck. Oben rechts ist das Bosch-Gelände zu sehen, auf dem sich der Campus befindet.

Salzgitter/Hannover. „Nicht die tollsten, aber richtig gut“: In Salzgitter und in Hannover ging es am Montag um die Zukunft unserer Region.