Wir waren gewarnt. Schon im Frühjahr gingen die Virologen davon aus, dass der Sommer nur eine kurze Pause bringen und die Pandemie im Herbst wiederkommen würde. Diese „zweite Welle“ kündigt sich nun an.

Politische Führungskunst besteht darin, viele Menschen mitzunehmen: mit einem planvollen Vorgehen, mit Perspektive. Nicht mit Angst, nicht mit neuen Maßnahmen im Zwei-Wochen-Rhythmus.

Im Frühjahr waren Angst und Unwissen so groß, dass die Corona-Auflagen selbsterklärend und politisch ein Selbstläufer waren. Heute ist die Ausgangslage anstrengender: objektiv, weil eine monatelange Phase mit Wetter und Verhältnissen ansteht, die eine Ausbreitung des Virus begünstigen. Und emotional, weil viele Menschen erschöpft sind – die Isolierung kann belastend sein. Über den Beipackzettel mit Risiken und Nebenwirkungen der Corona-Politik wird zu wenig geredet. Immer mehr fragen, ob Maßnahmen verhältnismäßig sind. Der Tunnelblick auf die täglichen Ansteckungen ist nicht erhellend genug. Es kommt nicht nur darauf an, wie viele sich infizieren, sondern wie viele erkranken.

Der Unmut nimmt zu, zumal in den Ballungsräumen, wo Freiräume fehlen. In den Großstädten entscheidet sich nicht nur, ob es zum Kontrollverlust kommt. Sie sind das Testfeld dafür, wie weit die Menschen bereit sind, die Auflagen zu befolgen. Es ist kein Zufall, dass sich in den europäischen Metropolen Proteste häufen. Akzeptanz ist eine kritische Größe.

Es scheint, es gibt zwei Entwürfe in der Pandemie: Die einen wollen das Virus aufhalten, bis ein Impfstoff vorliegt. Sie wissen nicht, ob, wann und wie wirksam er sein wird. Aber sie glauben daran. Es hat etwas Religiöses. Die anderen raten zu Strategien, die davon ausgehen, dass wir mit Covid-19 auf unbestimmte Zeit werden leben müssen. Das ist berechenbarer.