„Die SPD war sicherlich schon in einem besseren Zustand“

Braunschweig Zum Leserbrief „Verantwortlich sind Schröder & Co.“ vom 23. Februar:

Es ist unerträglich, wie in den Medien mit der SPD umgegangen wird. Sie wird für alles verantwortlich gemacht, während die CDU nur zuschaut und überhaupt keine Meinung mehr hat.“Mutti singt alle in den Schlaf“. Jetzt will die SPD einige Reformen korrigieren, die unter Gerhard Schröder eingeführt wurden, aber Deutschland damit „saniert“wurde. Angela Merkel profitiert seit 12 Jahren von den Agenda-Reformen und lässt sich feiern. Dabei waren ihre „Heilsbringer“, wie es ein Leser schreibt, Gerhard Schröder und Joschka Fischer.

Wann wacht Deutschland endlich auf und erkennt die Einschläferungspolitik Merkels? Die SPD war sicherlich schon in einem besseren Zustand. Die Feinde unserer Demokratie „scharren schon mit den Füßen“. Nur weiter so Merkel. Die Industrie ist gesund, aber vielen Menschen in unserer Gesellschaft geht es schlecht. Wie können die Bürger nur etwas gegen soziale Gerechtigkeit haben

Achim Lehrach, Braunschweig