Istanbul Zu „Türkei will dauerhaft Afrin kontrollieren“ vom 16. März

Da beginnt ein Land einen Angriffskrieg gegen die Bewohner des Nachbarlandes und kündigt dann auch noch an, es dauerhaft besetzen zu wollen. Der parlamentarische Dienst des Bundestages hat festgestellt, das es dafür keinerlei Rechtfertigung gibt. Die Türkei begeht ganz offiziell Kriegsverbrechen, indem Sie 300 000 Menschen das Wasser abdreht, und das einzige, was der Bundesregierung dazu einfällt, ist die weitere politische, finanzielle und militärische Unterstützung dieses verbrecherischen Staates. Kein UN-Sicherheitsrat, keine Sanktionen, nicht einmal ein böses Wort. In einhundert Jahren wird es wohl wieder einen Bundestagsbeschluss geben, der die heutige Beihilfe zum Völkermord auch so benennt. Ein ungeheuerlicher Vorgang.

Lars Hirsekorn, Didderse

Ist Erdogans Vorgehen nur eine Bagatelle?

Zum selben Thema:

Die Türkei will also die syrische Stadt Afrin nicht den Machthabern in Damaskus zurückgeben. Es bestehe keine Absicht, sie der syrischen Regierung wieder zu überlassen. Das wirft, zumindest mit Blick auf die Annexion der Krim, die Frage auf: Wo bleibt der Protest derer, die Putins militärische Eroberung zurecht kritisierten und auch sanktionierten? Ist Erdogans Vorgehen nur eine Bagatelle? Ich sehe das jedenfalls nicht so!

Rüdiger Reupke, Isenbüttel

Völkerrechtswidriger

Einmarsch in Syrien

Ebenfalls dazu:

Der türkische Präsident Erdogan lässt seine Soldaten völkerrechtswidrig in Syrien einmarschieren. Er sagt, dass das betreffende Gebiet dauerhaft annektiert bleibt. Für (vorsichtige) Kritik aus Europa hat er nur Hohn und Spott. Die Berufsdemokraten in der deutschen Politik und in der Zivilgesellschaft ignorieren all das weitgehend. Sie haben genug damit zu tun, Kritiker der deutschen Flüchtlingspolitik und des politischen Islam mundtot zu machen.

Uwe Marquardt, Braunschweig